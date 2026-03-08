LES BARBEAUX GRANDE SOIRÉE DES 20 ANS Parc Rayonnant Sérignan

LES BARBEAUX GRANDE SOIRÉE DES 20 ANS

20 ans de route pour Les Barbeaux, entre chansons festives, ska, rock et cumbia. Une soirée familiale et déjantée avec invités et L’Orchestre de la Tible.

20 ans déjà que Les Barbeaux parcourent les routes de France et d’Europe pour offrir une musique live puissante, vivante et métissée. Avec leur identité méditerranéenne en bandoulière, ces diables de scène revisitent deux décennies de créations entre chansons festives, ska, rock, cumbia et influences électro-balkaniques. Une soirée exceptionnelle, telle une grande fête de famille déjantée, où seront conviés celles et ceux qui ont marqué l’histoire du groupe comédiens de la Police Occitane de Proximité, de la compagnie Humani Théâtre, certains membres des groupes L’Art à Tatouille, Du Bartàs ou des Ogres de Barback, ainsi que les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée qui accompagneront Les Barbeaux sur une partie de leur répertoire. L’Orchestre de la Tible assurera la première partie de 18h30 à 19h30 (concert gratuit) dans le Parc Rayonnant.

20 years on the road for Les Barbeaux, a mix of festive songs, ska, rock and cumbia. A crazy family evening with guests and L?Orchestre de la Tible.

