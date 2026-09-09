Les bâtisseurs au Moyen Âge, Tour des Templiers, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Tour des Templiers · Hyères
Informations pratiques
Les bâtisseurs au Moyen Âge Samedi 19 septembre, 10h00 Tour des Templiers Var
Port de chaussures fermées ou baskets obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
La tour des Templiers, la collégiale Saint-Paul et les remparts sont les traces visibles de l’architecture médiévale de la ville. Leur histoire et leurs secrets de construction vous sont dévoilés au cours de cette visite.
Tour des Templiers Place Massillon, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494007886 https://hyeres.fr/monuments-et-sites [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] La Tour Saint-Blaise est le seul témoin de la commanderie des Templiers créée au XIIe siècle. A l’image des Templiers, la tour alliait deux fonctions. Religieuse, avec une chapelle au rez-de-chaussée, et militaire, avec une salle de garde au premier étage, accessible seulement de l’extérieur par des escaliers démontables. Un escalier bâti dans l’épaisseur de l’un des murs donne accès à la terrasse fortifiée située au sommet de l’édifice.
Ce cadre exceptionnel accueille aujourd’hui des expositions temporaires.
La tour des Templiers, la collégiale Saint-Paul et les remparts sont les traces visibles de l’architecture médiévale de la ville. Leur histoire et leurs secrets de construction vous sont dévoilés au…
Tour des Templiers © Ville d’Hyères
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