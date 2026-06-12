Les Beaux Jours Bibliothèque hors les murs Parc de Frégeneuil Angoulême
Les Beaux Jours Bibliothèque hors les murs Parc de Frégeneuil Angoulême jeudi 9 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Bibliothèque hors les murs
Parc de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:30:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Dans le cadre des Beaux Jours, les médiathèques de quartier s’installent dans le parc de Frégeneuil les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet. Elles seront accompagnées par les ludothèques Prêt Lude de la MJC Mosaique et Lud & Tic de la MJC Rives de Charente.
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Parc de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61
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English :
As part of the Beaux Jours festival, neighborhood media libraries will set up shop in Frégeneuil Park on Thursdays, July 9, 16, 23, and 30. They will be joined by the toy libraries “Pr%EAt Lude” from the MJC Mosaique and “Lud & Tic” from the MJC Rives de Charente.
L’événement Les Beaux Jours Bibliothèque hors les murs Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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