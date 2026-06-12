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Les Beaux Jours Lundis Loisirs Zumba Fitness Parc de Loisirs de Frégeneuil Angoulême

Les Beaux Jours Lundis Loisirs Zumba Fitness Parc de Loisirs de Frégeneuil Angoulême lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Parc de Loisirs de Frégeneuil

Adresse : 2 bis rue Guy Pascaud

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

Angoulême

Les Beaux Jours Lundis Loisirs Zumba Fitness

Parc de Loisirs de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 19:15:00
fin : 2026-07-20 20:15:00

Date(s) :
2026-07-06

Fun, efficace, exaltant. Entraînement complet en musique cardio, préparation musculaire, équilibre, flexibilité, pour un regain d’énergie et un bien-être absolu après chaque session.
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Parc de Loisirs de Frégeneuil 2 bis rue Guy Pascaud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00 

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English :

Fun, effective, exhilarating. A complete workout to music: cardio, muscular preparation, balance, flexibility, for renewed energy and absolute well-being after each session.

L’événement Les Beaux Jours Lundis Loisirs Zumba Fitness Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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