Les bébés bouquinent, Bibliothèque Duranti, Toulouse
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Duranti · Toulouse
Informations pratiques
Les bébés bouquinent 7 octobre – 16 décembre, certains mercredis Bibliothèque Duranti Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T10:30:00+01:00 – 2026-12-16T11:00:00+01:00
Bibliothèque Duranti – 10h30
- Mercredi 7 octobre
- Mercredi 4 novembre
- Mercredi 25 novembre
- Mercredi 16 décembre
Un moment de partage autour du livre, entre écoute et câlins.
Durée : 30 min- De 0-3 ans
Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal
pour les 0-3 ans
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