Les bébés bouquinent, Bibliothèque Duranti, Toulouse

Informations pratiques

Les bébés bouquinent 7 octobre – 16 décembre, certains mercredis Bibliothèque Duranti Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-12-16T10:30:00+01:00 – 2026-12-16T11:00:00+01:00

Bibliothèque Duranti – 10h30

Mercredi 7 octobre

Mercredi 4 novembre

Mercredi 25 novembre

Mercredi 16 décembre

Un moment de partage autour du livre, entre écoute et câlins.

Durée : 30 min- De 0-3 ans

Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal

pour les 0-3 ans