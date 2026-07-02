Les Bébés bouquinent, Médiathèque Grand M, Toulouse
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Les Bébés bouquinent Mercredi 30 septembre, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:00:00+02:00
Les Bébés bouquinent
Inscription au 05 81 91 79 40
- Mercredi 30 septembre – 10h30
Un moment de lectures pour les petites oreilles attentives et curieuses.
Médiathèque Grand M
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
lectures pour les 0-3 ans
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