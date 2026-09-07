Les Bébés Lecteurs, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy

Informations pratiques

Les Bébés Lecteurs Mercredi 9 décembre, 10h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T10:00:00+01:00 – 2026-12-09T10:45:00+01:00

Fin : 2026-12-09T10:00:00+01:00 – 2026-12-09T10:45:00+01:00

Un instant magique au pays des histoires.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

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