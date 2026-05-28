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Les bébés lecteurs Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Les bébés lecteurs Médiathèque Valery-Larbaud Vichy samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Valery-Larbaud

Adresse : 106-110 rue du Maréchal Lyautey

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Vichy

Les bébés lecteurs

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-17 2026-09-12 2026-09-23

avec Sophie et Marie
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50  mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

with Sophie and Marie

L’événement Les bébés lecteurs Vichy a été mis à jour le 2026-05-26 par Vichy Destinations

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