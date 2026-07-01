Les Béguinages, Béguinages Saint-Augustin et Sainte-Marguerite, Saint-Quentin

Informations pratiques

Les Béguinages Samedi 19 septembre, 10h30 Béguinages Saint-Augustin et Sainte-Marguerite Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les béguinages, communauté de femmes pieuses qui trouvent leurs origines en Flandre au XIIe siècle, se développent dans le Nord de la France au siècle suivant. Ceux de Saint-Quentin, laïcisés depuis, constituent aujourd’hui une forme originale de logements à destination des séniors. Parcourez la ville à leur découverte.

Béguinages Saint-Augustin et Sainte-Marguerite 9 Rue du Moulin, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Les béguinages, communauté de femmes pieuses qui trouvent leurs origines en Flandre au XIIe siècle, se développent dans le Nord de la France au siècle suivant. Ceux de Saint-Quentin, laïcisés depuis,…

©Ville de Saint -Quentin