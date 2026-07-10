Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles

place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29

LES BELLES SOIRÉES

Chaque vendredi de juin à septembre, l’association Les belles idées vous donne rdv sur la place du champ de foire pour jouer, discuter, retrouver un peu de cette ambiance conviviale que connaissait le champ de foire il n’y a pas si longtemps.

Autour de la caravane, venez participer à quelques jeux, pétanque, molky, badminton, atelier bricolage.., ou simplement vous installer autour d’une table pour profiter des belles soirées d’été. Vous pouvez amener vos chaises, si vous le souhaitez quelque chose à boire ou à grignoter à partager, d’autres jeux, une activité à proposer ou rien du tout…, les belles soirées sont ouvertes à tous!

Les jours de pluie, les belles soirées sont annulées, les jours de canicule elles commencent plus tardivement.. .

place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesbellesidees87@gmail.com

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English : Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles

L’événement Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne