Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles
place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29
LES BELLES SOIRÉES
Chaque vendredi de juin à septembre, l’association Les belles idées vous donne rdv sur la place du champ de foire pour jouer, discuter, retrouver un peu de cette ambiance conviviale que connaissait le champ de foire il n’y a pas si longtemps.
Autour de la caravane, venez participer à quelques jeux, pétanque, molky, badminton, atelier bricolage.., ou simplement vous installer autour d’une table pour profiter des belles soirées d’été. Vous pouvez amener vos chaises, si vous le souhaitez quelque chose à boire ou à grignoter à partager, d’autres jeux, une activité à proposer ou rien du tout…, les belles soirées sont ouvertes à tous!
Les jours de pluie, les belles soirées sont annulées, les jours de canicule elles commencent plus tardivement.. .
place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesbellesidees87@gmail.com
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English : Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles
L’événement Les belles soirées du vendredi soir à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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