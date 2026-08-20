LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI 17 octobre – 12 décembre, certains samedis Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T10:30:00+02:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00

Lectures pour les tout petits (0-3 ans) de 10h à 10h30

Samedi 3 octobre

Samedi 17 octobre

Samedi 31 octobre

Samedi 14 novembre

Samedi 28 novembre

Samedi 12 décembre

Sur Inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

Lectures pour les tout petits (0-3 ans)

DBL