AGENDA · Toulouse
LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI, Médiathèque des Izards, Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI 17 octobre – 12 décembre, certains samedis Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T10:30:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00
Lectures pour les tout petits (0-3 ans) de 10h à 10h30
- Samedi 3 octobre
- Samedi 17 octobre
- Samedi 31 octobre
- Samedi 14 novembre
- Samedi 28 novembre
- Samedi 12 décembre
Sur Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
Lectures pour les tout petits (0-3 ans)
DBL
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