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LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI, Médiathèque des Izards, Toulouse

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse

LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque des Izards
Adresse
1 place Micoulaud 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne

LES BIBLIOTHECAIRES RACONTENT … AUSSI LE SAMEDI 17 octobre – 12 décembre, certains samedis Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T10:30:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:30:00+01:00

Lectures pour les tout petits (0-3 ans) de 10h à 10h30

  • Samedi 3 octobre
  • Samedi 17 octobre
  • Samedi 31 octobre
  • Samedi 14 novembre
  • Samedi 28 novembre
  • Samedi 12 décembre

Sur Inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
Lectures pour les tout petits (0-3 ans)

DBL

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