Les bibliothécaires racontent et signent Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

les mercredis 23 septembre et 9 décembre à 10h15 pour les 0-3 ans.

les samedis 26 septembre et 12 décembre à 10h15 pour les 0-3 ans

les samedis 26 septembre et 12 décembre à 11h15 pour les 4-7 ans

Des albums, des comptines pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles… Voilà le programme de nos heures du conte bilingue Langue des Signes Française/ français oral

Le samedi 12 décembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 12 décembre 2026

de 10h15 à 10h45

Le mercredi 09 décembre 2026

de 10h15 à 10h45

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h15 à 10h45

Le mercredi 23 septembre 2026

de 10h15 à 10h45

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T13:15:00+02:00

fin : 2026-12-12T12:45:00+01:00

Date(s) : 2026-09-23T10:15:00+02:00_2026-09-23T10:45:00+02:00;2026-09-26T10:15:00+02:00_2026-09-26T10:45:00+02:00;2026-09-26T11:15:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00;2026-12-09T10:15:00+02:00_2026-12-09T10:45:00+02:00;2026-12-12T10:15:00+02:00_2026-12-12T10:45:00+02:00;2026-12-12T11:15:00+02:00_2026-12-12T11:45:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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