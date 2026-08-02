Les bibliothécaires racontent et signent Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
les mercredis 23 septembre et 9 décembre à 10h15 pour les 0-3 ans.
les samedis 26 septembre et 12 décembre à 10h15 pour les 0-3 ans
les samedis 26 septembre et 12 décembre à 11h15 pour les 4-7 ans
Des albums, des comptines pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles… Voilà le programme de nos heures du conte bilingue Langue des Signes Française/ français oral
Le samedi 12 décembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 09 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 23 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T13:15:00+02:00
fin : 2026-12-12T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-23T10:15:00+02:00_2026-09-23T10:45:00+02:00;2026-09-26T10:15:00+02:00_2026-09-26T10:45:00+02:00;2026-09-26T11:15:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00;2026-12-09T10:15:00+02:00_2026-12-09T10:45:00+02:00;2026-12-12T10:15:00+02:00_2026-12-12T10:45:00+02:00;2026-12-12T11:15:00+02:00_2026-12-12T11:45:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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