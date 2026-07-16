Les bibliothèques du 10e fêtent la rentrée littéraire ! Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Informations pratiques

Comme chaque année, nous vous proposons de partager nos et vos coups de cœurs et découvertes des parutions de la rentrée littéraire en partenariat avec nos libraires du quartier :

Samedi 10 octobre à 16h à la Bibliothèque François Villon

et Samedi 17 octobre à 16h à la Bibliothèque Claire Bretécher

Présentation des romans incontournables et de nos découvertes

Jeudi 15 octobre à 19h la Médiathèque Françoise Sagan

Rencontre avec Joy Sorman pour La vie brute (Flammarion)

Les 3 bibliothèques du 10e (Bibliothèques Claire Bretécher et François Villon, Médiathèque Françoise Sagan) s’associent pour vous proposer 3 rencontres.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

Le samedi 17 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00;2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T17:30:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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