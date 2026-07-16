Les bibliothèques du 10e fêtent la rentrée littéraire ! Bibliothèque Claire Bretécher Paris
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Claire Bretécher · Paris
Informations pratiques
Comme chaque année, nous vous proposons de partager nos et vos coups de cœurs et découvertes des parutions de la rentrée littéraire en partenariat avec nos libraires du quartier :
Samedi 10 octobre à 16h à la Bibliothèque François Villon
et Samedi 17 octobre à 16h à la Bibliothèque Claire Bretécher
Présentation des romans incontournables et de nos découvertes
Jeudi 15 octobre à 19h la Médiathèque Françoise Sagan
Rencontre avec Joy Sorman pour La vie brute (Flammarion)
Les 3 bibliothèques du 10e (Bibliothèques Claire Bretécher et François Villon, Médiathèque Françoise Sagan) s’associent pour vous proposer 3 rencontres.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00;2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T17:30:00+02:00
Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris
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