« Les Bières du Solstice », La Brasserie Georges, Lyon

Informations pratiques

« Les Bières du Solstice » 19 et 20 septembre La Brasserie Georges Rhône

Réservation obligatoire au tarif de 5€ par personne. Le nombre de places est limité à 2 par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à une immersion unique au cœur d’une institution lyonnaise fondée en 1836. Une rencontre privilégiée avec Loïc, notre maître brasseur, pour découvrir les deux cuvées créées spécialement pour notre 190ème anniversaire.

Réservation obligatoire pour chaque session de 30 mn via notre site internet.

La Brasserie Georges 30 cours de verdun 69002 Lyon Lyon 69002 Perrache Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.brasseriegeorges.com/ »}]

Participez à une immersion unique au cœur d’une institution lyonnaise fondée en 1836. Une rencontre privilégiée avec Loïc, notre maître brasseur, pour découvrir les deux cuvées créées spécialement de…

©Jesse MOINE