Informations pratiques

Bretenoux

Les Bistrots-quais de Bretenoux

Quais de Cère Bretenoux Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les Bistrots-quais sont de retour tous les mardis de l'été ! Repas servi sur ardoise avec des produits du terroir, sur les quais de la Cère, avec une animation musicale chaque soirée ! Tables et chaises fournies

Les Bistrots-quais sont de retour tous les mardis de l'été ! Repas servi sur ardoise avec des produits du terroir, sur les quais de la Cère, avec une animation musicale chaque soirée ! Tables et chaises fournies

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Quais de Cère Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 81 82 55 73

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English :

The Bistrots-quais are back every Tuesday this summer! Meals served on slate plates featuring local products, on the quays of La Cère, with live music every evening! Tables and chairs provided

L’événement Les Bistrots-quais de Bretenoux Bretenoux a été mis à jour le 2026-07-21 par OTVD Saint-Céré