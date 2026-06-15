Les Bodin’s and friends Vierzon
Les Bodin’s and friends Vierzon mercredi 2 décembre 2026.
Vierzon
Les Bodin’s and friends
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Vincent Dubois rencontre Jean-Christian Fraiscinet en 1994 et fonde avec lui la compagnie Les Bodin’s. Le fils Bodin et sa vieille mère sont déclinés à toutes les intrigues l’inauguration de la salle des fêtes du village, le mariage du fils avec la cantinière, l’arrivée fracassante des époux à Paris…
Les Bodin’s & friends, c’est un plateau artistique haut en couleur, avec aux côtés du célèbre duo comique, deux artistes invités Franjo et Alexis Le Rossignol avec la participation de Mathieu Grillon. 45 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Les Bodin’s and friends Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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