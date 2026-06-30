Les Bonnes Jean Genet Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Les Bonnes Jean Genet

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h30.

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 16h.

Vendredi 4 décembre 2026 à partir de 20h30.

Samedi 5 décembre 2026 à partir de 20h30. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-12-04 2026-12-05

Le complot raté de deux domestiques qui voulaient assassiner leur maîtresse.

Mise en scène Michel Adjriou

Distribution :

Claire Anaïs Fiastre

Solange Anne Moriceau

Madame Sigrid Objilère



Le complot raté de deux domestiques qui voulaient assassiner leur maîtresse. Elles travaillent pour un couple qui appartient à la classe bourgeoise. Elles s’adonnent régulièrement à un jeu de rôle sordide dans lequel elles s’entraînent à tuer leur maîtresse. Elles lui reprochent ses insultes incessantes bien que celle-ci leur promette d’en faire ses héritières.

Un jour, alors qu’elles se mettent à monter leur petit théâtre quotidien, la situation dégénère. Claire tient le rôle de Madame et Solange joue son propre personnage ainsi que celui de sa sœur. La conversation est violente. Claire, dans le rôle de la maîtresse, insulte sa sœur. Elle croit que ses bonnes lui reprochent d’être à l’origine de l’emprisonnement de son mari. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

The failed plot by two servants who wanted to murder their mistress.

L’événement Les Bonnes Jean Genet Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille