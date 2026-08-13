Les Bons plants d’Automne Lieu-dit Les Bernardières Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Les Bons plants d’Automne

Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Un après midi dédié aux bons plants et plantes de l’automne.

On vous attend nombreux avec des plants et plantes à troquer. C’est la saison idéale pour échanger arbres, arbustes, vivaces, bulbes et même des graines… Venez échanger et discuter avec des jardiniers passionnés. .

Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

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English :

An afternoon dedicated to good autumn plants.

L’événement Les Bons plants d’Automne Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges