Les Bons plants d’Automne Lieu-dit Les Bernardières Sèvremont
samedi 24 octobre 2026 · Lieu-dit Les Bernardières · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Les Bons plants d’Automne
Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Un après midi dédié aux bons plants et plantes de l’automne.
On vous attend nombreux avec des plants et plantes à troquer. C’est la saison idéale pour échanger arbres, arbustes, vivaces, bulbes et même des graines… Venez échanger et discuter avec des jardiniers passionnés. .
Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14
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English :
An afternoon dedicated to good autumn plants.
L’événement Les Bons plants d’Automne Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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