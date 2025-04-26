LES BORÉADES Place du Capitole Toulouse

LES BORÉADES

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27 23:00:00

2026-05-27

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Concert-Opéra.

Rameau a dominé la tragédie lyrique du XVIIIe siècle. En signant, à 80 ans, son ultime chef-d’œuvre, jamais créé de son vivant, le génial compositeur nous plonge dans un monde onirique où surgissent ses plus poétiques audaces.

Les Boréades évoquent, comme une parabole, l’histoire d’une reine qui, refusant de choisir un époux parmi les deux fils de Borée déchaînant la colère de ce terrible dieu des vents –, leur préfère un prince inconnu qui se révélera le fils d’un dieu plus puissant encore…

English :

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Concert-Opera.

Rameau dominated 18th-century lyrical tragedy. Now, at the age of 80, Rameau’s ultimate masterpiece, never premiered in his lifetime, plunges us into a dreamlike world of his most poetic audacities.

German :

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Konzert Opernhaus.

Rameau dominierte die Tragédie lyrique des 18. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Mit 80 Jahren schrieb der geniale Komponist sein letztes Meisterwerk, das zu seinen Lebzeiten nie uraufgeführt wurde, und lässt uns in eine Traumwelt eintauchen, in der seine poetischsten Kühnheiten zum Vorschein kommen.

Italiano :

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Concerto-Opera.

Rameau ha dominato la tragedia lirica del XVIII secolo. Ora, all’età di 80 anni, ha creato il suo ultimo capolavoro, mai eseguito in vita sua. Il geniale compositore ci immerge in un mondo onirico dove emerge la sua audacia più poetica.

Espanol :

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Concierto-ópera.

Rameau dominó la tragedia lírica del siglo XVIII. Ahora, a los 80 años, ha creado su obra maestra definitiva, inédita en vida. El genial compositor nos sumerge en un mundo onírico donde afloran sus audacias más poéticas.

