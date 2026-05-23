Nogent-le-Rotrou

Les Bouchons de Nogent-le-Rotrou#4

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’Écurie Perche Rétro Auto Sport organise la 4ème édition des Bouchons de Nogent-le-Rotrou. Une journée qui vous replongera dans les années 65-70 !

Les voitures, camions, deux roues anciens sont invités avec des tenues d’époque souhaitées pour les conducteurs et les passagers.

L’Écurie Perche Rétro Auto Sport organise la 4ème édition des Bouchons de Nogent-le-Rotrou. Une journée qui vous replongera dans les années 65-70 !

Les voitures, camions, deux roues anciens sont invités avec des tenues d’époque souhaitées pour les conducteurs et les passagers.

Le programme

8 heures à 10 heures accueil des véhicules

10 heures à 12 heures & de 14 heures à 17 heures départ du bouchon

Restauration sur place

Renseignements et inscriptions

06.88.58.96.23 I eprasnogent28400@gmail.com

Tarifs 15 euros par voiture I 12 euros pour les deux roues .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 58 96 23 eprasnogent28400@gmail.com

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English :

Écurie Perche Rétro Auto Sport is organizing the 4th Bouchons de Nogent-le-Rotrou. A day that will take you back to the years 65-70!

Vintage cars, trucks and two-wheelers are invited, with period outfits preferred for drivers and passengers.

L’événement Les Bouchons de Nogent-le-Rotrou#4 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE