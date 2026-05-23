Les Bouchons de Nogent-le-Rotrou#4 Nogent-le-Rotrou
Les Bouchons de Nogent-le-Rotrou#4 Nogent-le-Rotrou dimanche 28 juin 2026.
Nogent-le-Rotrou
Les Bouchons de Nogent-le-Rotrou#4
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’Écurie Perche Rétro Auto Sport organise la 4ème édition des Bouchons de Nogent-le-Rotrou. Une journée qui vous replongera dans les années 65-70 !
Les voitures, camions, deux roues anciens sont invités avec des tenues d’époque souhaitées pour les conducteurs et les passagers.
L’Écurie Perche Rétro Auto Sport organise la 4ème édition des Bouchons de Nogent-le-Rotrou. Une journée qui vous replongera dans les années 65-70 !
Les voitures, camions, deux roues anciens sont invités avec des tenues d’époque souhaitées pour les conducteurs et les passagers.
Le programme
8 heures à 10 heures accueil des véhicules
10 heures à 12 heures & de 14 heures à 17 heures départ du bouchon
Restauration sur place
Renseignements et inscriptions
06.88.58.96.23 I eprasnogent28400@gmail.com
Tarifs 15 euros par voiture I 12 euros pour les deux roues .
Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 88 58 96 23 eprasnogent28400@gmail.com
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English :
Écurie Perche Rétro Auto Sport is organizing the 4th Bouchons de Nogent-le-Rotrou. A day that will take you back to the years 65-70!
Vintage cars, trucks and two-wheelers are invited, with period outfits preferred for drivers and passengers.
L’événement Les Bouchons de Nogent-le-Rotrou#4 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-05-23 par OTs DU PERCHE
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