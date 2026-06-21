Les Boucles de Verdigny Verdigny
samedi 17 avril 2027 · Verdigny
Informations pratiques
Verdigny
Les Boucles de Verdigny
Salle Familiale de Chaudoux Verdigny Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-17 14:00:00
fin : 2027-04-17
Date(s) :
2027-04-17
Rando VTT 15,30,50 km
Rando vélo Gravel 60 km
Rando Pédestre 8 et15 km
À vos vélos… et vos chaussures de marche !
Le comité des fêtes de Verdigny vous invitent à une journée 100 % nature.
Choisissez votre aventure 15, 30 ou 50 km en VTT, 60 km en Gravel ou 8 et 15 km à pied.
Des parcours variés, une ambiance conviviale et les magnifiques paysages des vignobles de Verdigny vous promettent une expérience inoubliable.
Venez partager un moment sportif au grand air !
Programmation en cours .
Salle Familiale de Chaudoux Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire cdfverdigny@hotmail.fr
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English :
Mountain Bike Rides: 15, 30, 50 km
Gravel Bike Rides: 60 km
Hiking Trails: 8 and 15 km
L’événement Les Boucles de Verdigny Verdigny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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