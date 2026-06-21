Informations pratiques

Verdigny

Les Boucles de Verdigny

Salle Familiale de Chaudoux Verdigny Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 14:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Rando VTT 15,30,50 km

Rando vélo Gravel 60 km

Rando Pédestre 8 et15 km

À vos vélos… et vos chaussures de marche !

Le comité des fêtes de Verdigny vous invitent à une journée 100 % nature.

Choisissez votre aventure 15, 30 ou 50 km en VTT, 60 km en Gravel ou 8 et 15 km à pied.

Des parcours variés, une ambiance conviviale et les magnifiques paysages des vignobles de Verdigny vous promettent une expérience inoubliable.

Venez partager un moment sportif au grand air !

Programmation en cours .

Salle Familiale de Chaudoux Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire cdfverdigny@hotmail.fr

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English :

Mountain Bike Rides: 15, 30, 50 km

Gravel Bike Rides: 60 km

Hiking Trails: 8 and 15 km

L’événement Les Boucles de Verdigny Verdigny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois