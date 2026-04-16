Montpellier

LES BOUTOGRAPHIES 2026

Esplanade Charles-de-Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-09

Le Festival des Boutographies, organisé par l’association Grain d’Image, présente sa 26ème édition du 9 au 31 mai prochains.

Le Festival des Boutographies, organisé par l’association Grain d’Image, présente sa 26ème édition du 9 au 31 mai prochains.

Créé en 2001 par un groupe de passionnés de photographie, ce festival propose chaque année au mois de mai, trois semaines durant, un focus sur la nouvelle photographie européenne.

Au fil de ces 26 années, pas moins de 603 photographes issus de 34 pays différents ont partagé avec chacun d’entre nous, leur vision du monde.

Temps fort de la photographie dans la ville, le festival rassemblera cette année, autour de Pauline Caplet, Curatrice, Directrice de galerie et Présidente du jury 2026, le travail de 27 photographes en accrochage et en projection au Pavillon Populaire et dans divers lieux de la ville.

Les artistes sélectionnés pour cette édition viennent tour à tour interroger des histoires familiales, véritables creusets de la mémoire de chacun, remettre en question des pratiques ancestrales ou des regards portés par la société sur les systèmes politiques, la jeunesse ou encore l’environnement.

Programmation complète en ligne .

Esplanade Charles-de-Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 19 29 17 84 contact@boutographies.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Boutographies Festival, organized by the Grain d?Image association, presents its 26th edition from May 9 to 31.

L’événement LES BOUTOGRAPHIES 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER