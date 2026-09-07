Les Braves (Coward), Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Les Braves (Coward) Lundi 5 octobre, 18h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T18:30:00+02:00 – 2026-10-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T18:30:00+02:00 – 2026-10-05T20:30:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=U24LR »}]

Unipop – Le jeune soldat Pierre veut faire ses preuves sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Derrière les lignes, il rencontre Francis, chargé de remonter le moral des troupes. Auditorium de Seynod Les Braves (Coward)