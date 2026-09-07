Les Braves (Coward), Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
lundi 5 octobre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Les Braves (Coward) Lundi 5 octobre, 18h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T18:30:00+02:00 – 2026-10-05T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-05T18:30:00+02:00 – 2026-10-05T20:30:00+02:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=U24LR »}]
Unipop – Le jeune soldat Pierre veut faire ses preuves sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Derrière les lignes, il rencontre Francis, chargé de remonter le moral des troupes. Auditorium de Seynod Les Braves (Coward)
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