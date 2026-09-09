« Les Brotteaux: terre de rois, terre d’usines », Place du Général Diego Brosset Lyon 6e, Lyon

Informations pratiques

« Les Brotteaux: terre de rois, terre d’usines » Samedi 19 septembre, 14h00 Place du Général Diego Brosset Lyon 6e Rhône

10€, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – règlement par espèces ou chèque avant le départ du parcours – pas de paiement en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ce parcours commenté est une invitation à découvrir le quartier lyonnais des Brotteaux: sa gare, les hôtels qui l’environnent et les personnages qui y vécurent parmi lesquels deux photographes. Nous marcherons aussi sur les traces des très nombreuses entreprises qui y eurent leurs sièges et parfois leurs lieux de production. La pioche du démolisseur a hélas beaucoup agi mais nous découvrirons avec surprise que certains de ces bâtiments ont aujourd’hui acquis une nouvelle vocation. Nous marquerons une halte devant le parc de la Tête d’Or où se tinrent les expositions internationales de 1872 et 1894.

Départ du parcours à 14h place du Général Diego Brosset face à l’aire de jeux pour enfants

La réservation est possible car elle garantit votre participation mais elle n’est pas obligatoire.

Place du Général Diego Brosset Lyon 6e place du Général Brosset 69006 Lyon Lyon 69006 Bellecombe Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0684444997 [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcoursdhistoire.com »}] bus, métro

Ce parcours commenté est une invitation à découvrir le quartier lyonnais des Brotteaux: sa gare, les hôtels qui l’environnent et les personnages qui y vécurent parmi lesquels deux photographes. Nous …

©Chantal Jane Buisson