Les bruits de la nuit rdv Parking du Quellenec Rostrenen mercredi 19 août 2026.

Rostrenen

Les bruits de la nuit

rdv Parking du Quellenec lande de Locarn Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Quand l’obscurité efface doucement les couleurs du paysage, un monde mystérieux se réveille. Arpentons la lande, la nuit, pour ressentir cette fraîcheur aux parfums de rêveries.

Sortie nature nocturne

Tout public

Réservation obligatoire

organisée par l’association Cicindèle .

rdv Parking du Quellenec lande de Locarn Rostrenen 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Les bruits de la nuit Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh