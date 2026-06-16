Les bruits de la nuit rdv Parking du Quellenec Rostrenen
Les bruits de la nuit rdv Parking du Quellenec Rostrenen mercredi 19 août 2026.
Rostrenen
Les bruits de la nuit
rdv Parking du Quellenec lande de Locarn Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Quand l’obscurité efface doucement les couleurs du paysage, un monde mystérieux se réveille. Arpentons la lande, la nuit, pour ressentir cette fraîcheur aux parfums de rêveries.
Sortie nature nocturne
Tout public
Réservation obligatoire
organisée par l’association Cicindèle .
rdv Parking du Quellenec lande de Locarn Rostrenen 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les bruits de la nuit Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Rostrenen (Côtes-d'Armor)
- Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen 20 juin 2026
- Denez Prigent Iliz Tour Rue Abbé Gibert Rostrenen 21 juin 2026
- La Famille Kreizy | Jeu familial Office de Tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen 1 juillet 2026
- Concert de BARZAZ Théatre de Verdure Rostrenen 10 juillet 2026
- Au bord de l’eau Rostrenen 10 juillet 2026