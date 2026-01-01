Les bulles d’histoires du Clap Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

Les bulles d’histoires du Clap

Rue Nationale Clap Ouroux-en-Morvan Nièvre

Début : 2026-01-28 10:30:00

fin : 2026-01-28 11:30:00

2026-01-28

Camille et Lisa ont le plaisir de vous inviter à découvrir les livres pour les enfants autrement.

Une bulle pour partir à la rencontre de l’univers de la célèbre Cornebidouille. Attention rires garantis !

Ouvert aux assistantes maternelles et familles avec enfants jusqu’à 9 ans. .

Rue Nationale Clap Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 bibliotheques@ccmorvan.fr

