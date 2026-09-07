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Les cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne prison d'Auray · Auray

Les cachots de l’ancienne prison royale, Ancienne prison d’Auray, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne prison d'Auray
Adresse
8, rue du jeu de Paume 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan

Les cachots de l’ancienne prison royale 19 et 20 septembre Ancienne prison d’Auray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Érigée à la veille de la Révolution française, la prison royale pouvait accueillir près de 90 détenus. Découvrez son rez-de-chaussée et ses deux cachots, témoins des conditions de détention et de l’univers carcéral sous l’Ancien Régime.

Ancienne prison d’Auray 8, rue du jeu de Paume 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/agenda/jep-visite-commentee-l-ancienne-prison-royale;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008606
Érigée à la veille de la Révolution française, la prison royale pouvait accueillir près de 90 détenus.

© Ville d’Auray

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