Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires Mardi 29 septembre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires

Avec Jean-Pierre Laliman, agrégé de lettres classiques et professeur de langue et littérature d’oc.

Les Cadets historiques étaient-ils tous Gascons ? Et de quelle Gascogne ? Cette conférence vous parlera de leur origine et de leur évolution entre le 16e et le 17e siècle, de leur grandeur à leur déclin, en sortant de l’oubli les grands capitaines.

Comment des personnages réels ont-ils pu devenir des personnages de fiction, comme d’Artagnan ou Cyrano de Bergerac, ou comment des auteurs ont-ils pu créer de toutes pièces des personnages qui nous sont familiers, comme Le Capitan ou Le Bossu ?

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/434

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/434 »}]

Conférence

© Les Lames lupiacoises