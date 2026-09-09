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Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mardi 29 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires Mardi 29 septembre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T16:00:00+02:00 – 2026-09-29T17:30:00+02:00

Les Cadets de Gascogne : des Cadets aux Mousquetaires

Avec Jean-Pierre Laliman, agrégé de lettres classiques et professeur de langue et littérature d’oc. 

Les Cadets historiques étaient-ils tous Gascons ? Et de quelle Gascogne ? Cette conférence vous parlera de leur origine et de leur évolution entre le 16e et le 17e siècle, de leur grandeur à leur déclin, en sortant de l’oubli les grands capitaines.

 Comment des personnages réels ont-ils pu devenir des personnages de fiction, comme d’Artagnan ou Cyrano de Bergerac, ou comment des auteurs ont-ils pu créer de toutes pièces des personnages qui nous sont familiers, comme Le Capitan ou Le Bossu ?

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/434

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/434 »}]
Conférence

© Les Lames lupiacoises

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