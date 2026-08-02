Les Cafés IA à l’Université de Rennes, Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B, Rennes
jeudi 3 juin 2027 · Pôle Numérique Rennes Beaulieu - Bât. 9B · Rennes
Informations pratiques
Les Cafés IA à l’Université de Rennes Jeudi 3 juin 2027, 13h00 Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Ille-et-Vilaine
Participation sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-03T13:00:00+02:00 – 2027-06-03T14:00:00+02:00
Fin : 2027-06-03T13:00:00+02:00 – 2027-06-03T14:00:00+02:00
Un café IA, c’est quoi ?
Un Café IA c’est très simple : où qu’il soit organisé, c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage. Un Café IA est informel, frugal, gratuit et pour tout le monde. (source : cafeia.org)
Les cafés IA à l’Université de Rennes
Une nouvelle date est proposée pour l’ensemble des personnels de l’Université de Rennes.
Date : jeudi 3 juin de 13h00 à 14h00
Durée : 1h
Modalités : Temps d’échanges animés à distance (en ligne) ou en présentiel
Animation : Olivier Wong-Hee-Kam et Pierre Beust, Université de Rennes
Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/cafe-ia-jeudi-3-juin-2027-13h-qetc72ck »}]
Réfléchir collectivement à notre relation au numérique et à l’IA et à leurs impacts sur la société et sur notre quotidien.
Copyright : CaféIA CNUM
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