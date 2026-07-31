Les Campulsations Périgueux 2026 Le Sans réserve Périgueux
jeudi 24 septembre 2026 · Le Sans réserve · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les Campulsations Périgueux 2026
Le Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24 23:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Les Campulsations Le festival reviennent pour leur 19e édition !
Organisé par le Crous de Bordeaux-Aquitaine, Campus Périgord, CVEC, la Ville de Périgueux et le Sans Réserve.
Avec Morgan (rap urbain), Cut Face (break-bit), Nine (pop urbaine), Solumen (solo de danse hip-hop)
Village associatif sur place. .
Le Sans réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
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English :
L’événement Les Campulsations Périgueux 2026 Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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