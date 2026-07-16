LES CAPRICES DE L ENFANT ROI, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

LES CAPRICES DE L ENFANT ROI Samedi 5 septembre, 19h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:02:00+02:00

Fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T21:02:00+02:00

Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil… Entre humour, aventure et fantaisie, Les Caprices de l’enfant roi revisite l’Histoire de France dans une comédie pétillante portée par un casting irrésistible. Un film à partager en famille, pour le plaisir des petits comme des grands

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1117?showId=4076 »}]

Les caprices de l enfant roi – 1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le re…