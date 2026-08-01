Les Carnets d’Azay Azay-le-Brûlé
samedi 29 août 2026 · Azay-le-Brûlé
Informations pratiques
Azay-le-Brûlé
Les Carnets d’Azay
Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les carnets d’Azay sont proposés par Augé Saivres Azay Patrimoine et Paysages avec le soutien de la commune d’Azay-le-Brûlé.
Ils consistent à découvrir les 12 villages lors de balades où chacun peut s’exprimer, dire ce qu’il aime, raconter une anecdote, dessiner, prendre des photographies, etc. L’objectif de l’association est de recueillir la perception des habitants sur son village ou celui d’à côté.
Un moment convivial sera proposé à l’issue de la balade.
Départ panneau d’affichage communal à Chamier .
Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75 mairie@azaylebrule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Carnets d’Azay
L’événement Les Carnets d’Azay Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Azay-le-Brûlé (Deux-Sèvres)
- Les carnets d’Azay Azay-le-Brûlé 29 août 2026
- Sortie Nature Biodiversité en vallée de la Sèvre Chemin de Ricou Azay-le-Brûlé 2 septembre 2026
- Forum des associations Salle du foyer rural Azay-le-Brûlé 5 septembre 2026
- Apéro-concert des Black Crush Azay-le-Brûlé 12 septembre 2026
- Concert Gospel Azay-le-Brûlé 20 septembre 2026