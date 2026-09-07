Les cartes agronomiques du Doubs, Learning centre Claude Oytana, Besançon

Informations pratiques

Les cartes agronomiques du Doubs 19 et 20 septembre Learning centre Claude Oytana Doubs

Gratuité, séance de 20 minutes avec une jauge de 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un fonds de minutes de terrain a été redécouvert récemment au laboratoire Chrono-environnement. 460 cartes sur calque, réalisées sur le terrain au début du 20e siècle, permettent de découvrir avec précision la géologie du Doubs. Précédées d’une analyse des sols et des disponibilités en eau, ces cartes servaient à guider les agriculteurs pour leurs cultures, la gestion de celles-ci et les apports éventuels en engrais.

Cet important projet cartographique était mené par la station agronomique de Franche-Comté avec un financement du Département, et chaque commune devait commander et financer, en partie, la carte de son périmètre. Aujourd’hui, les géologues redécouvrent avec plaisir ces minutes de terrain anciennes qui révèlent des données désormais inaccessibles notamment du fait de l’urbanisation. Elles ont d’ailleurs permis de guider une découverte de gaz riche en hélium dans les avants-mont franc-comtois !

Récemment numérisées et documentées, les cartes – et leur histoire – vous seront révélées grâce à une projection innovante dans la salle d’immersion de l’Université.

Learning centre Claude Oytana 45 B avenue de l’Observatoire, Besançon Besançon 25000 Bouloie Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 66 61 87 https://bu.umlp.fr/bibliotheques/learning-centre-claude-oytana/ Bibliothèque universitaire dédiée aux sciences et au sport, le learning centre Claude Oytana est doté d’un Fablab et d’une salle d’immersion. En voiture :

Par la rocade (N57) sortie 58 « Pouilley-les-vignes ». Entrée du parking : route de Gray

Par la rocade (N57) sortie 57 « Domaine universitaire ». Entrée du parking : rue de l’observatoire

En bus :

Ligne 3 : Centre-ville – Crous Université.

Direction Témis. Arrêt Crous Université

Ligne 7 : Hauts de Chazal – Palente espace industriel.

Direction Hauts de Chazal. Arrêt Bibliothèques

Un fonds de minutes de terrain a été redécouvert récemment au laboratoire Chrono-environnement. 460 cartes sur calque, réalisées sur le terrain au début du 20e siècle, permettent de découvrir avec la…

©Université Marie et Louis Pasteur