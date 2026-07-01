Les casernes et forts de Metz d’hier et d’aujourd’hui, Palais du Gouverneur, Metz

Informations pratiques

Les casernes et forts de Metz d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Palais du Gouverneur Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ville aux « mille casernes », Metz et sa périphérie regorgent d’un patrimoine militaire unique en France. Sa position géographique stratégique et son histoire ont façonné un paysage urbain hors du commun, d’une diversité et d’une ampleur qui ont traversé les siècles. Le Palais du Gouverneur offre cette année à ses visiteurs une exposition unique et éphémère, mêlant images d’archives et contemporaines, qui met en lumière les principaux forts et casernes messins, leur évolution et leur rôle actuel.

Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est http://www.facebook.com/armeeszne Le palais du gouverneur figure parmi les bâtiments les plus étonnants que l’annexion ait laissé à Metz. Édifié entre 1902 et 1905, il sert d’Hôtel de commandement au XVIe corps d’armée allemand et de pied-à-terre à l’empereur Guillaume II, lors de ses déplacements à Metz. Cette étrange architecture à la fois villa et palais, plus majestueuse que les traditionnelles façades austères des bâtiments militaires, mêle le style gothique flamboyant aux citations renaissantes lombardes.

Doté de 106 pièces, le palais présente un plan complexe à l’aménagement intérieur fonctionnel et varié. Résidence du général gouverneur, les nombreux salons d’apparat et de réception sont meublés et décorés avec des pièces du mobilier national, ainsi que des œuvres des manufactures et musées nationaux.

Le palais est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975.

Ville aux « mille casernes », Metz et sa périphérie regorgent d’un patrimoine militaire unique en France. Sa position géographique stratégique et son histoire ont façonné un paysage urbain hors du et…

©CCOM EMZDS-E