Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen mardi 7 juillet 2026.

Caen

Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

60 Avenue Père Charles de Foucauld Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 13:30:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !

Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !

Le matin pour les enfants des centres de loisirs et des clubs du quartier. L’après-midi sera consacré aux familles.

Renseignements et inscription à partir du 1er juillet au centre socio- culturel CAF 02 1 82 4 69.

La journée est organisée par le comité des fêtes, le centre socio- culturel CAF, l’ovalie Caennaise et l’APF France Handicap. .

60 Avenue Père Charles de Foucauld Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr

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English : Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Bring the whole family along for some fun and games!

L’événement Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer