Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen
Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen mardi 7 juillet 2026.
Caen
Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été
60 Avenue Père Charles de Foucauld Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:30:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !
Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !
Le matin pour les enfants des centres de loisirs et des clubs du quartier. L’après-midi sera consacré aux familles.
Renseignements et inscription à partir du 1er juillet au centre socio- culturel CAF 02 1 82 4 69.
La journée est organisée par le comité des fêtes, le centre socio- culturel CAF, l’ovalie Caennaise et l’APF France Handicap. .
60 Avenue Père Charles de Foucauld Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été
Bring the whole family along for some fun and games!
L’événement Les cavalcades de la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST Caen 30 juin 2026
- Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots |RDV Découverte | COMPLET Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 30 juin 2026
- Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Calvados Pierre Huet Caen 1 juillet 2026
- JAMAIS LE DEUXIEME SOIR THEATRE A L’OUEST Caen 1 juillet 2026
- Atelier Le blob en vacances Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen 1 juillet 2026