Les caves Briardes nous intéressent ! Parlons-en !, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Les caves Briardes nous intéressent ! Parlons-en ! Dimanche 14 juin, 10h00 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Les caves de Brie-Comte-Robert révèlent l’histoire fascinante d’une ville médiévale.

Dans le cadre d’une prospection thématique, plusieurs dizaines de caves ont déja été étudiées et pourquoi pas la vôtre ?

Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour discuter de ce projet scientifique et espérer vous impliquer dans cette recherche.

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Les Amis du Vieux Château ont, depuis 1982, la charge de la mise en valeur des résultats des recherches archéologiques. L’exposition permanente est un des outils de communication vers les publics des découvertes des fouilles et des recherches historiques. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Les caves de Brie-Comte-Robert révèlent l’histoire fascinante d’une ville médiévale.

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