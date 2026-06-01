Scène extérieure dans l’enceinte du château, Enceinte du château, Brie-Comte-Robert

Scène extérieure dans l’enceinte du château Dimanche 21 juin, 16h00 Enceinte du château Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

16h-17h : Le Mini Bal Folk (pour enfants)

Faites danser vos loupiots, guidés de manière simple et ludique par Nathalie Renard et ses musiciens ! La grande farandole vous plongera au cœur des villages d’Europe et des Balkans en empruntant aux pas…sage leurs danses traditionnelles.

17h-22h30 : Concerts pour tous

Scène ouverte

Des chanteurs et chanteuses locaux revisitent des morceaux modernes avec style et personnalité.

Asynchrones

Groupe issu des studios de la ville, composé de cinq trublions passionnés par la musique et les textes en français qui racontent une histoire. Un peu pop, un peu rock, des ambiances originales, sur des sujets actuels ou intemporels.

Font’n Live

Trio répétant depuis quelques années au studio la fontaine, qui revisite avec énergie et sensibilité des titres pop rock en français et en anglais, mêlant grands classiques et morceaux incontournables, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Eko D Z’ile

Groupe francilien qui propose un répertoire coloré entre musique traditionnelle antillaise, caribéenne et variété française (biguine, mazurka, tango, valse, boléro, mérengué, cha cha cha, zouk, salsa…). Ambiance assurée.

Enceinte du château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 62 64 12 http://www.briecomterobert.fr Ce monument du dernier tiers du XIIᵉ siècle, est un site castral unique en Île-de-France. Classé aux Monuments historiques dès 1925, lieu de recherches et d’animation, abritant un Centre d’Interprétation du Patrimoine, le château est devenu un lieu incontournable de la ville. entrée par la porte de Brie (centre ville), possibilité de circuler autour du château

16h-17h : Le Mini Bal Folk

©EkoDZile