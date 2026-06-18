Guérande

Les Celtiques Apéro Concert

Boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:30:00

fin : 2026-08-09 14:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Apéro Concert avec les duos Baeza / Badeau et Badeau / Marin.

– Duo Baeza / Badeau

Thomas BADEAU (clarinette) et Nahuel BAEZA (violon) forment un duo tout neuf en Fest-Noz, bien que leurs parcours respectifs témoignent d’une solide expérience musicale, nourrie aussi bien dans les musiques traditionnelles que dans des esthétiques plus improvisées. Ensemble, ils explorent un répertoire à danser, porté par l’écoute, le partage, et l’envie de faire vivre la musique bretonne dans l’instant, avec énergie et simplicité.

– Duo Badeau / Marin

Une complicité tonitruante et généreuse pour la danse, Vincent et François ont façonné leur complicité sur scènes depuis le groupe Esquisse, groupe remarqué pour son énergie et son inventivité. Ils reviennent avec le duo Marin Badeau dans un format intense et explosif deux musiciens, une connivence intacte, et une envie constante de jouer, surprendre et faire danser.

Tout le prgramme des Celtiques à retrouver ici Les Celtiques De Guerande .

Boulevard du Nord Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

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L’événement Les Celtiques Apéro Concert Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44