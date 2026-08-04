AGENDA · Guérande
Les mercredis, Aqua’fun Aquaguérande Guérande
mercredi 5 août 2026 · Aquaguérande · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Les mercredis, Aqua’fun
Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
Des animations diverses ouvertes à tous.
Animations incluses dans le ticket d’entrée. .
Aquaguérande 6 avenue Gustave Flaubert Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 54 08 80 contact@aquaguerande.fr
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English :
L’événement Les mercredis, Aqua’fun Guérande a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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