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Les Celtiques Marche chantée Rdv parking Athanor Guérande

Les Celtiques Marche chantée Rdv parking Athanor Guérande dimanche 9 août 2026.

Lieu : Rdv parking Athanor

Adresse : Avenue Anne de Bretagne

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Guérande

Les Celtiques Marche chantée

Rdv parking Athanor Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Marche chantée animée par Les Veuzous de la Presqu’île ainsi que des membres du cercle celtique Bro-Gwenrann.   .

Rdv parking Athanor Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46  rene.tobie@wanadoo.fr

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English :

L’événement Les Celtiques Marche chantée Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44

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