Les Celtiques Marche chantée Rdv parking Athanor Guérande

Guérande

Les Celtiques Marche chantée

Rdv parking Athanor Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Marche chantée animée par Les Veuzous de la Presqu’île ainsi que des membres du cercle celtique Bro-Gwenrann. .

Rdv parking Athanor Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 88 46 rene.tobie@wanadoo.fr

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English :

L’événement Les Celtiques Marche chantée Guérande a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44