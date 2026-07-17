Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz
vendredi 11 septembre 2026 · Magny, Metz (57) · Metz
Informations pratiques
Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026 11 – 13 septembre Magny, Metz (57) Moselle
Entrée selon les conditions d’accès aux Terres de Jim
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Du 11 au 13 septembre 2026, les Chambres d’agriculture Grand Est participeront aux Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe, organisée cette année à Metz-Magny. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour trois jours de découvertes, d’animations et de rencontres autour de l’agriculture.
Les visiteurs pourront retrouver les Chambres d’agriculture sur un stand premium de 200 m², conçu pour faire découvrir la diversité des agricultures et des métiers du vivant. Plusieurs espaces thématiques seront proposés autour de la réduction des intrants, de la robotique, de l’agriculture biologique, de l’attractivité des métiers agricoles et de l’innovation.
Les Chambres d’agriculture seront également présentes au sein du pôle végétal, aux côtés des autres acteurs de la filière. Bienvenue à la Ferme participera à cette édition, avec notamment la remise des diplômes aux lauréats 2026 du Concours Général Agricole.
Venez échanger, découvrir les animations et en apprendre davantage sur les transitions agricoles et les métiers qui façonnent l’agriculture de demain !
Magny, Metz (57) 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
Retrouvez les Chambres d’agriculture Grand Est aux Terres de Jim 2026, du 11 au 13 septembre à Metz-Magny, avec un stand premium et de nombreuses animations.
Les Terres de Jim
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Festival Classic Metz’ival 10ème édition Metz 17 juillet 2026
- Metz Veggie Festival 2ème édition Les Frigos Metz 17 juillet 2026
- Exposition-vente solidaire d’artisanat himalayen Salle du cloître des Récollets Metz 17 juillet 2026
- Évènement les puces de Metz Parc des Expositions Metz 18 juillet 2026
- MONSIEUR MAXENCE AU PAYS DES 5 SENS COMEDIE DE METZ Metz 19 juillet 2026