Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz

Informations pratiques

Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026 11 – 13 septembre Magny, Metz (57) Moselle

Entrée selon les conditions d’accès aux Terres de Jim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Du 11 au 13 septembre 2026, les Chambres d’agriculture Grand Est participeront aux Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe, organisée cette année à Metz-Magny. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour trois jours de découvertes, d’animations et de rencontres autour de l’agriculture.

Les visiteurs pourront retrouver les Chambres d’agriculture sur un stand premium de 200 m², conçu pour faire découvrir la diversité des agricultures et des métiers du vivant. Plusieurs espaces thématiques seront proposés autour de la réduction des intrants, de la robotique, de l’agriculture biologique, de l’attractivité des métiers agricoles et de l’innovation.

Les Chambres d’agriculture seront également présentes au sein du pôle végétal, aux côtés des autres acteurs de la filière. Bienvenue à la Ferme participera à cette édition, avec notamment la remise des diplômes aux lauréats 2026 du Concours Général Agricole.

Venez échanger, découvrir les animations et en apprendre davantage sur les transitions agricoles et les métiers qui façonnent l’agriculture de demain !

Magny, Metz (57) 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Retrouvez les Chambres d’agriculture Grand Est aux Terres de Jim 2026, du 11 au 13 septembre à Metz-Magny, avec un stand premium et de nombreuses animations.

Les Terres de Jim