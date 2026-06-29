Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale Salle du Temps Libre Arnac-la-Poste
Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale Salle du Temps Libre Arnac-la-Poste jeudi 2 juillet 2026.
Arnac-la-Poste
Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale
Salle du Temps Libre 4 Place de l’Église Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24
Plongez dans l’âge d’or du cyclisme français au travers d’une exposition de cartes postales et photos originales des années 60. Ouvert aux jours et heures d’ouverture du Musée, fermé le mercredi. .
Salle du Temps Libre 4 Place de l’Église Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 67 91 78 contact@museeduvelo.fr
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English : Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale
L’événement Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-23 par Terres de Limousin
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