Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale Salle du Temps Libre Arnac-la-Poste jeudi 2 juillet 2026.

Arnac-la-Poste

Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale

Salle du Temps Libre 4 Place de l’Église Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24

Plongez dans l’âge d’or du cyclisme français au travers d’une exposition de cartes postales et photos originales des années 60. Ouvert aux jours et heures d’ouverture du Musée, fermé le mercredi. .

Salle du Temps Libre 4 Place de l’Église Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 67 91 78 contact@museeduvelo.fr

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English : Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale

L’événement Les champions du cyclisme des années 60 à travers la carte postale Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-06-23 par Terres de Limousin