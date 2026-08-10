LES CHANTEURS D’OISEAUX THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac
mercredi 25 novembre 2026 · THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC · Pibrac
Informations pratiques
Pibrac
LES CHANTEURS D’OISEAUX
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:30:00
fin : 2026-11-25 22:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Les Chanteurs d’Oiseaux nous emmènent dans leur univers. Un monde un peu perché où l’oiseau est à la fête.
De leur connaissance intime de la nature et du vivant les chanteurs d’oiseaux nous sifflent un spectacle d’humour musical et poétique.
Les joutes verbales et sifflées avec le musicien font s’envoler la salle.
Spectacle sensible qui nous rapproche de la nature et de l’environnement pour toutes les générations.
Plus jamais vous n’écouterez les oiseaux comme avant. 25 .
THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11
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English :
Les Chanteurs d?Oiseaux take us into their world. A world a little perched where the bird is at the feast.
L’événement LES CHANTEURS D’OISEAUX Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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