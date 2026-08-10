ALEX VIZOREK THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

Informations pratiques

Pibrac

ALEX VIZOREK

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 21:40:00

Date(s) :

2026-09-22

Après deux spectacles thématiques (Alex Vizorek est une œuvre d’Art et Ad Vitam) à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée avec seulement un pied de micro.

Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection, tout cela dans le cadre intime de plus petits lieux.

En mode Stand Up , à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères.

Le tout évidemment avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir…c’est pas un drame non plus !

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans 27 .

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 07 12 11

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English :

After two themed shows (Alex Vizorek Is a Work of Art and Ad Vitam) —an ambitious production designed for large venues—the Belgian comedian decided to go on tour for a year with just a microphone stand.

L’événement ALEX VIZOREK Pibrac a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE