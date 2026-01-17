Le Bas Ségala

Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Représentation du chœur d’hommes Pyrénéens à l’église de Cabanes. Un spectacle chants et images d’une très grande qualité.

Pot de l’amitié à la sortie.

12 .

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie acp.labastide@gmail.com

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English :

Performance of the ch?ur d’hommes Pyrénéens at the church in Cabanes. A high quality songs and images show.

Pot de l’amitié at the end.

L’événement Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)