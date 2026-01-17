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Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 26 septembre 2026.

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Le Bas Ségala

Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Représentation du chœur d’hommes Pyrénéens à l’église de Cabanes. Un spectacle chants et images d’une très grande qualité.
Pot de l’amitié à la sortie.
12  .

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie   acp.labastide@gmail.com

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English :

Performance of the ch?ur d’hommes Pyrénéens at the church in Cabanes. A high quality songs and images show.
Pot de l’amitié at the end.

L’événement Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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