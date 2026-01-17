Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 26 septembre 2026.
Le Bas Ségala
Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Représentation du chœur d’hommes Pyrénéens à l’église de Cabanes. Un spectacle chants et images d’une très grande qualité.
Pot de l’amitié à la sortie.
12 .
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie acp.labastide@gmail.com
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English :
Performance of the ch?ur d’hommes Pyrénéens at the church in Cabanes. A high quality songs and images show.
Pot de l’amitié at the end.
L’événement Les chanteurs du Comminges en concert La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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