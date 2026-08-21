Les charges locatives et leur régularisation, En ligne, Lille

Informations pratiques

Les charges locatives et leur régularisation Mardi 20 octobre, 12h00 En ligne Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Les charges locatives et leur régularisation

Passages en revue les règles relatives aux charges locatives et à leur répartition entre bailleur et locataire. Vous découvrirez comment réaliser ou vérifier leur régularisation en toute conformité et éviter les erreurs courantes.

Mardi 20 octobre– 12h-12h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/MdZuCFChXa

Animé par : ADIL

En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/MdZuCFChXa »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/MdZuCFChXa »}] https://forms.cloud.microsoft/e/MdZuCFChXa

Webinaire

AMELIO