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Les charges locatives et leur régularisation, En ligne, Lille

mardi 20 octobre 2026 · En ligne · Lille

Les charges locatives et leur régularisation, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit, sur inscription

Les charges locatives et leur régularisation Mardi 20 octobre, 12h00 En ligne Nord

gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00

Les charges locatives et leur régularisation
Passages en revue les règles relatives aux charges locatives et à leur répartition entre bailleur et locataire. Vous découvrirez comment réaliser ou vérifier leur régularisation en toute conformité et éviter les erreurs courantes.
Mardi 20 octobre– 12h-12h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/MdZuCFChXa
Animé par : ADIL

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Webinaire

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