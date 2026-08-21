Les charges locatives et leur régularisation, En ligne, Lille
mardi 20 octobre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Les charges locatives et leur régularisation Mardi 20 octobre, 12h00 En ligne Nord
gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T12:00:00+02:00 – 2026-10-20T12:30:00+02:00
Les charges locatives et leur régularisation
Passages en revue les règles relatives aux charges locatives et à leur répartition entre bailleur et locataire. Vous découvrirez comment réaliser ou vérifier leur régularisation en toute conformité et éviter les erreurs courantes.
Mardi 20 octobre– 12h-12h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/MdZuCFChXa
Animé par : ADIL
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Webinaire
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