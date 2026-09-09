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AGENDA · Marseille

Les chauves-souris, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Les chauves-souris Samedi 12 décembre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00

En cours d’élaboration

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

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