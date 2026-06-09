Les Chavantures Le lac des Chavants Les Houches mercredi 22 juillet 2026.

Les Houches

Les Chavantures

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Participation adulte pour le repas du midi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 08:30:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Chavantures 19ème Edition !

L’équipe d’Animation de l’office de tourisme de la vallée réitère l’événement ! Une journée destinée aux jeunes de 8 à 12 ans sur le site des Chavants, aux Houches.

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Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

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English : The Chavantures

Les Chavantures 19th Edition!

The activities team from the valley tourist office is back again! A day out for youngsters aged 8 to 12 at Les Chavants in Les Houches.

L’événement Les Chavantures Les Houches a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc