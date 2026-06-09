Les Chavantures Le lac des Chavants Les Houches
Les Chavantures Le lac des Chavants Les Houches mercredi 22 juillet 2026.
Les Houches
Les Chavantures
Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Participation adulte pour le repas du midi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Les Chavantures 19ème Edition !
L’équipe d’Animation de l’office de tourisme de la vallée réitère l’événement ! Une journée destinée aux jeunes de 8 à 12 ans sur le site des Chavants, aux Houches.
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Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
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English : The Chavantures
Les Chavantures 19th Edition!
The activities team from the valley tourist office is back again! A day out for youngsters aged 8 to 12 at Les Chavants in Les Houches.
L’événement Les Chavantures Les Houches a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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