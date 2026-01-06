Les chemins en couleurs au musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe

Les chemins en couleurs au musée de la faïence et de la céramique

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

2026-10-10 2026-10-11

Le Musée participe aux Chemins en couleurs le samedi 11 et dimanche 12 octobre.

Tous les chemins mènent au Musée ! Après une flânerie artistique dans la Cité faïence et métiers d’art de Malicorne-sur-Sarthe, poursuivez en rencontrant des artistes sur le site.

Venez aussi (re)découvrir une ancienne usine de grès et les productions des anciens

ateliers de Malicorne en suivant notamment le parcours des sens. Notre atelier Barbotine, permettant une manipulation en autonomie de l’argile, vous ouvre ses portes.

Plusieurs artistes exposeront sur le parvis du musée.

Tout public Gratuit.

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

The Museum will be taking part in the Chemins en couleurs event on Saturday, October 11 and Sunday, October 12.

