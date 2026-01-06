Les Chemins en Couleurs Malicorne-sur-Sarthe

Les Chemins en Couleurs

18ème édition à Malicorne-sur-Sarthe

Pour la 18ème année consécutive, la commune de Malicorne-sur-Sarthe s’illumine à l’occasion de l’événement Les Chemins en Couleurs . Ce rendez-vous artistique unique transforme le village et la campagne environnante en une galerie d’art à ciel ouvert.

Plus de 65 artistes—peintres, sculpteurs, photographes et artisans d’art—seront mis à l’honneur. Leur particularité ? Ils exposeront directement chez les habitants de Malicorne, qui ont généreusement ouvert leurs portes, maisons et jardins pour accueillir leurs œuvres.

Les visiteurs sont invités à explorer ces chemins artistiques à leur propre rythme. Plusieurs options s’offrent à eux pour parcourir les circuits à pied, à vélo, en calèche ou à bord d’un petit train. C’est une occasion parfaite de découvrir le village et ses alentours tout en profitant d’un véritable festival de créativité.

L’entrée est entièrement gratuite. C’est une belle opportunité de se promener, de rencontrer les artistes et de s’immerger dans une ambiance conviviale et colorée. .

Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 66 42 91 malicart@hotmail.com

